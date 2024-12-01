Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde devam eden çalışmaları inceledi. Trabzon Raylı Sistem Projesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, ihaleyi yaptıklarını, yer teslim aşamasında olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon il programı kapsamında Trabzon Havalimanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Bulunduğumuz havalimanında tadilat çalışmalarını ve devam eden işlerimizi gözden geçirdik. Geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. Arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatlar gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Trabzon il programına dair detayları da paylaşan Bakan Uraloğlu, AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresine katılacaklarını bildirdi.

Kongrenin ardından Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünellerinde inceleme gerçekleştireceklerini belirten Uraloğlu, Bu vesileyle tabii Trabzon'da devam eden yatırımlarımızı hem bir gözden geçireceğiz hem de geleceğe yönelik istişarelerde bulunarak inşallah günümüzü tamamlamış olacağız. dedi.

TRABZON RAYLI SİSTEM PROJESİ YER TESLİM AŞAMASINDA

Trabzon Raylı Sistem ve Erzincan-Trabzon Demiryolu Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Trabzon Raylı Sistem Projesiyle ilgili ihaleyi yaptık. Yer teslim aşamasındayız. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Kendi takviminde devam edecek" dedi.

Doğu Karadeniz bölgesel gelişmesinin önemine değinen Bakan Uraloğlu, "Tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman biz Adil Bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Orduyu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini ve Trabzon'un da içinde olduğu nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattık. Bu devam ediyor ve gündemimizde. Diğer taraftan kuzey güney aksında olan projelerimiz de elbette var. Bunları bir birlikteliğin sağlanmasına vesile kılmamız lazım. Biz sahilden geçecek olan güzergahı kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başlattık" diye konuştu.