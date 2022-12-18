Trabzon’un Ortahisar ilçesinde havaya ateş açıp, annesini darp ettiği iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde havaya ateş açıp, annesini darp ettiği iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Çilekli Mahallesi’nde M.G. (39) isimli şahsın evinin çevresinde havaya ateş ettiği ihbarı üzerine Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri olay yerine gitti. Şahsın 64 yaşındaki annesini darp ettiği ve eşine hakaret ettiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile evde yapılan aramada 1 adet tabanca ve şarjörü, 2 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı, 57 gram kubar esrar, 0.82 gram metamfetamin ve 2 adet siyah ve mavi renkli plastik materyal ele geçirildi. Şüpheli M.G. (39) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.