Trabzon’da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, şahısların fuhuş yaptırdıkları 20’si yabancı uyruklu 47 kadın da yakalandı.

Trabzon’da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, şahısların fuhuş yaptırdıkları 20’si yabancı uyruklu 47 kadın da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve bağlı birimlerce fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan uzun süreli çalışmada 22 şahıs tespit edildi. Saat 04.00 sıralarında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan 22 şahıs ile 20’si yabancı uyruklu 47 kadını yakaladı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan kadınlar ise AIDS, frengi, hepatit gibi bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Sağlık işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.