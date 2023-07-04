2023 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için Trabzon’da da çalışmalara başlandı. bahçelerde çotanak sayımına başlayan komisyon, 11 Temmuz Salı gününe kadar sahada sayım yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komite tarafından belirlenecek rekolte için bu yıl da Trabzon’un fındık tarımı yapılan ilçelerinde çotanak sayımı gerçekleştirilecek.

Sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemi ile rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fiskobirlik, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Fındık Konseyi, TZOB ve TMO Trabzon Başmüdürlüğü temsilcileri yer alıyor.

Trabzon’da yaklaşık 65 bin hektarlık alanda fındık tarımı yapılıyor.