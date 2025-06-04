Trabzon’da dün etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarından en fazla etkilenen 2 Nolu Beşirli mahallesi mevkiindeki devlet eski sahil yolu büyük ölçüde sel suları ve çamurdan temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin getirdiği çamur birikintilerinin temizlenmesi için gece boyunca yoğun çaba harcadı. Sabaha kadar süren çalışmalar sonrasında önce bir çok nokta logarların temizlenmesi ile sel sularının denize ulaşması sağlandı ve ardından da selin getirdiği çamur birikintileri temizlendi.

Caddeler, yaya kaldırımları ve su baskınına uğrayan iş yerlerindeki çamur birikintilerinin temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülürken, bölge havadan görüntülendi.

Öte yandan aynı noktada bulunan ve selden ve çamurdan büyük zarar gören futbol sahasının da önümüzdeki günler içinde eski görüntüsüne kavuşturulacağı belirtildi.