Kahramanmaraş merkezli olan 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 deprem nedeniyle enkaz alanlarında ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye’nin farklı noktalarından ulaştırılmaya çalışılırken, Trabzon’da bu anlamda hummalı bir çalışma sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli olan 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 deprem nedeniyle enkaz alanlarında ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye’nin farklı noktalarından ulaştırılmaya çalışılırken, Trabzon’da bu anlamda hummalı bir çalışma sürüyor.

Trabzonlular dokudukları kışlık giyecekleri depremzedelere ulaştırmak için adeta seferber oldu. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Birlik Kadın Kooperatifi, tekstil atölyelerini depremzedeler için açarken çoğunluğu gönüllüler ve usta öğreticiler kışlık giyecek dokuyor.

Birlik Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Bala, depremzedelere kışlık ürünler hazırlamak için tek bir çağrıyla herkesin bir araya geldiğini belirterek “Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ile birlikte üretim yapan bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tek bir çağrıyla hepsi atölyemize geldiler. Depremde zarar gören bütün kardeşlerimiz için elimizi taşın altına koyduk, onlar için üretim yapıyoruz. Onların ihtiyacı olan bütün tekstil ürünlerini üretmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklar için pijama takımlar, polar takımları, etekler, namaz elbiseleri, atkı, bereler dikiyoruz. Bütün kadınlarımızla birlikte ne şekilde faydalı olabiliriz diye ihtiyaç dahilinde kendi tekstil atölyemizi oradaki kardeşlerimiz için açtık. Kooperatifimizin bünyesinde gönüllüler ve Ortahisar usta öğretici hocalarımızdan oluşuyor. Şu an kooperatifin içerisinde 25 kişiyiz, 55 kişiyi evlere bir kısmını da Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin kendi kurslarına gönderdik. Hayırseverlerin bize gönderdiği, kendi imkanlarımızla aldığımız kumaşları burada biçiyoruz giyim kursundaki hocalarımıza veriyoruz onlar biçiyorlar kendi kurslarını aktif hale getiriyorlar. Bazı atölyelerde bize kapısını açtı onlarla birlikte biz de üretim yapıyoruz” dedi.

"Kışlık ürünler üretiyoruz"

Tamamen kışlık ürünler ürettiklerini ifade eden Bala, “Tamamen kışlık ürünler üretiyoruz, hepsi polar, sıcak tutabilecek kalın kumaş türlerinden oluşuyor. Oradaki insanların bu ürünlere çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Allah razı olsun, Trabzon tamamen ayağa kalktı, herkes elini taşın altına koydu. Evde dikiş yapabilen kadınlarımız da biz de varız dediler. Bize bu kumaşları tedarik eden hayırsever kadın kardeşlerimiz var. Aynı zamanda evlerde de, hem dokuma hem de dikim yapılıyor” diye konuştu.

Depremzedeler için dikim yaptıklarını belirten gönüllülerden Elanur Kurutçu ise “Çocuklar için polar takımı dikiyorum. Depremzede kardeşlerimiz için dikiyoruz” derken, Nurşen Bektaş da “Diktiklerimizi depremzede kardeşlerimize gidecek. Elimizden geldiği kadar bir şeyler üretip onlara göndermek en azından içimizi rahatlatıyor. İnşallah giyer ısınırlar” şeklinde konuştu.

Şeyda Sivrikaya ise “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz seferber olduk. Eşofman altı dikiyorum. Bizim de bir katkımız olsun” ifadelerini kullandı.