Tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da “çök kapan tutun” tatbikatı yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da “çök kapan tutun” tatbikatı yapıldı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da “çök kapan tutun” tatbikatı yapıldı. Türkiye genelinde ilk kez uygulanan tatbikatta vatandaşlara sms bildirimi, hayati uyarı bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerde bulunulurken, Trabzon Hafız Ali Haydar Özak Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen tatbikat tüm yurtta olduğu gibi saat 18.57’de gerçekleştirildi. Tatbikata Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları, AFAD, AKUT, itfaiye ve öğrenciler katıldı. Siren sesi ile birlikte başlayan tatbikatta öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketlerini gerçekleştirdikten sonra tek sıra halinde binadan dışarıya çıktı.

Güvenli bir bölgede toplanan öğrencilere kent protokolü de eşlik ederken, tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, "1999 Düzce depreminin yıldönümü vesilesiyle tüm Türkiye’de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD başkanlığımız tarafından bu tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye Düzce depreminde de görüldüğü gibi bir deprem bölgesi. Ama bu konuda bizim yapabileceklerimiz çok fazla. Öncesinde çok iyi hazırlanmak zorundayız. 2022 yılı AFAD tarafından afet tatbikat yılı olarak ilan edildi. Allah ülkemizi afetlerden korusun. Afetler konusunda toplumlar olarak kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak elimizden gelen tüm tedbirleri önceden almalıyız ki ülkemiz bu hasarları az hasarla atlatabilsin" dedi.

Tatbikat, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.