Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, şehirdeki tüm mezarları dijital ortamda kayıt altına alıyor. Vatandaşlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden Mezarlık Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayarak, vefat eden yakınlarının mezar adresi, mezar yeri fotoğrafı ve diğer bilgilere ulaşabiliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 2024 yılında 8 bin 519 cenaze hizmeti verirken, Mezarlık Bilgi Sistemi ile de önemli bir dijital yenilik getiriyor. Bu sistem sayesinde şehirdeki tüm mezarlar detaylı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden Mezarlık Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayarak, vefat eden yakınlarının mezar adresi, mezar yeri fotoğrafı ve diğer bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Mezarlık Bilgi Sistemi’ne şu an için 50 mezarlıkta bulunan 36 bin 446 mezar kayıt edilmiş durumda. Şehir genelindeki tüm mezarların sisteme dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Mezarlık Bilgi Sistemi, vatandaşlarımıza kapsamlı bir hizmet sunarak, defin aramaları yapmanın yanı sıra günlük vefat bilgilerini ve cenaze namazlarının hangi camilerde kılınacağını, defin yerlerini detaylı bir şekilde öğrenme imkânı sağlamaktadır. Sistem, ayrıca vatandaşlarımızın vefat anında neler yapması gerektiğine dair bilgilendirici rehberlik sunarken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu defin hizmetleri, cenaze yıkama, taziye ve benzeri hizmetlerden nasıl faydalanabileceklerine dair yönlendirmeler de sunmaktadır. Bununla birlikte, günlük defin hizmetlerine ilişkin yıkama, taziye ve defin işlemlerine dair istatistiki veriler de sistemde yer almakta olup, bu bilgiler kullanıcıların süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır. Sistem, cenaze sahiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır” denildi.