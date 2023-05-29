Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3 bloktan oluşan bir sitenin istinat duvarı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Ortahisar ilçesinin Pelitli mahallesi Akar sokakta bulunan 3 bloklu bir sitede meydana geldi. Bir süredir bölgede etkili olan yağışlar sonrasında bu sabah saat 07.24 sıralarında sitenin istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Gerçekleşen çökme anında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sitenin bahçesinde park halindeki iki araç çöken duvardan zarar gördü. Sitedeki binalarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı.

Heyelan sonucu hasar alan araç sahiplerinden Muhammet Recep Salimoğlu, yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatarak "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık, pencereden bir baktım istinat duvarı yıkılmış. Normalde böyle bir şey asla beklemiyorduk. Mal önemli değil de o saatte orada çocuk ya da herhangi bir can olsaydı bunun hakkı nasıl ödenecekti? Bu duvarın yıkımının yağmur suyundan olduğu söyleniyor. O duvar yağmur suyuyla yıkılmaz, belli ki bir ihmal var, biz zamanında o duvar için belediye başkanına ulaşmaya çalıştık. Geldiler baktılar gittiler, duvarın hali bu. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor ? Burada biz mağdur olduk. Duvarın sol tarafında bir su sızması vardı, belediyeden arkadaşlar geldi baktı, tutanak tuttular, sonra da gittiler. İlla birisine bir şey olduktan sonra mı bunu anlayacaklar. Bi bu sıkıntıyı aylar önce ilettik. Durum bu işte" ifadelerini kullandı.

Aracı hasar alan bir diğer site sakini Yunus Emre Selim ise çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Aracım duvarın altında kaldı, bir de diğer arkadaşın aracı biraz hasar gördü. Jandarmayı çağırdık, tutanak tuttular, belediye geldi ve baktı. Aracım tamamen hasar gördü" dedi.