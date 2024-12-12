Trabzon’un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kaldığı iddia edilen bir işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: iha