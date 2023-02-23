Karadeniz’de bu günlerde özellikle hamsi avında belirgin bir artış olması yüzleri güldürdü. Balıkçılar, sezon başında yaşadıkları bereketli dönemin sezon sonuna doğru da olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtirken, en çok rağbet gören balıklar arasında yerini alan hamsi kilosu 40-60 TL arasında satılıyor.

Karadeniz’de bu günlerde özellikle hamsi avında belirgin bir artış olması yüzleri güldürdü. Balıkçılar, sezon başında yaşadıkları bereketli dönemin sezon sonuna doğru da olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtirken, en çok rağbet gören balıklar arasında yerini alan hamsi kilosu 40-60 TL arasında satılıyor.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erecek. Sezonun bitmesine yaklaşık 1,5 aylık bir süre kalırken bugünlerde tezgâhlarda bol çeşit olması dikkat çekiyor.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, sezon bitimine doğru sezon başında yaşadıkları bereketli dönemin bugünlerde de kendini gösterdiğini belirterek, “Sezon başı gibi tekrar sezon bitimine doğru bir bolluk daha yaşıyoruz. Hamsi genelde Sinop taraflarından fiyatı iriliğine göre 40-60 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz günlerde Hamsi 25-35 TL arasında satılıyordu ancak şimdiki hamsiler daha iri olduğu için fiyatı biraz arttı. Balık fiyatları Levrek, somon, çupra fiyatları pek değişmiyor. 130-140 TL arasında değişiyor. Mezgit iriliğine göre 50-150 TL arasında değişiyor tirsi 70-75 TL, sargan 100 TL. Sargan geçtiğimiz günlerde fiyatı 150-160 TL idi şimdi 100 TL’ye kadar geriledi. Bu aralar biraz bol çıkmaya başladı. Vatandaşın balığa talebi her zaman olmuştur. Artık sezon sonuna doğru yaklaşıyoruz. Temennimiz balığın bol olması. Böyle devam ederse 1 ay daha hamsi sezonu yaşarız. Bu sezon palamutta olduğu gibi hamside de yüzümüz güldü diyebiliriz, istavritte çok güzeldi” dedi.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da hamsinin bu sıralar bol geldiğini ifade ederek, “Hamsi bu sıralar daha bol geliyor. Sezonun bitimine yaklaşık 1 buçuk ay daha var ancak yine de bol çeşit oluyor. Fiyatlarımız hamsi 40 TL, mezgit 60 TL, istavrit 75 TL, sargan 100 TL. Bundan sonra da inşallah balık böyle bol olur” diye konuştu.