Trabzon Büyükşehir Belediyesi güvenli ve konforlu yollar oluşturmak amacıyla 18 ilçede asfalt ve beton yol faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılı içerisinde il genelinde 184 bin 179 ton asfalt serilirken 86 bin 530 ton betonlama yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım seferberliğini sürdürüyor. Şehrin her noktasında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde il genelinde 184 bin 179 ton asfalt serilirken 86 bin 530 ton betonlama yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ulaşım hizmeti ve bu hizmetin aksamaması bizim için çok önemli. Bu nedenle 18 ilçemizde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapması için çalışıyoruz. Şehrimiz coğrafi olarak zor bir yapıya sahip ve sadece bizim sorumluluğumuzda olan 20 bin kilometrelik mahalle, mezra ve yayla yolu ağımız var. Bütün ilçelerimize eşit hizmet götürme ilkesiyle çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.