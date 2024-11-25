Trabzon’un Osmanlı öncesi Oğuz-Türk yerleşim bölgelerinden ve Çepni kültürünü yaşayan, yaşatan köylerinden birisi olan Beşikdüzü ilçesinin Türkeli-Oğuz mahallesine Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği üyeleri tarafından kültür ve doğa gezisi düzenledi.

Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Güler İpek ve köy halkının ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda geziye katılanlar eski Türk kültürünün izlerini görme fırsatı yakaladı. Geziyle ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Güler İpek, “Derneğimizin amacı, köyümüzdeki kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve örgütlü, takım ruhu ile çalışıp üretmelerini sağlamak. Köyümüzde üretilen fındık, çay gibi ürünleri işleyerek pazarlamak, köyümüzde yaylamızda yetişen tıbbi bitkileri uzmanından öğrenip, işleyerek tüketicilere ulaştırmak. Köyümüzdeki meyveleri reçel, marmelat, sirke ve kurutulmuş meyve olarak ambalajlayarak pazarlamak, hem yöre halkı, hem de ülke ekonomisine katkıyı artırmak. Yöresel dokumalarımızın, yaşlı annelerimizden öğrenip yeniden üreterek unutulmasını önlemek, ve tabi ki gelecek kuşaklara bu değerli bilgileri aktarmak. Aynı zamanda dokumaları modernize ederek pazarlamak. Hayvancılığın öneminin arttığı bu dönemde hayvancılığı öne çıkarmak, bireysel ya da grup olarak mandıra kurmak, doğası güzel olan köyümüzü turizme yönelik çalışmalar yaparak geliştirmek. Bu çalışmalarımızı geliştirerek, eğitimler alarak ekonomik faliyetleri yaşama geçirmeyi planlıyoruz, eğitimlerimiz, onarıp tekrar faaliyete geçirdiğimiz, okulumuzda devam ediyor. Köyümüzün yıllardır öğrencisi olmayan okulunun yeni öğrencileri kadınlar oldu. Okulumuz kadınlarımızla şenlendi” dedi.

İpek, mahallerine gelmek isteyenler için ise “Köyümüze gelmek isteyen insanlar sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşır önceden, ziyaretleri ile ilgili bilgi verirlerse kendilerini köyümüzde misafir etmekten mutlu oluruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde görme imkanları olur. Kendi üretimimiz olan sirke, yeşil çay, beyaz çay, ıhlamur ve birçok eşsiz ürünü tatma imkanı bulurlar. Okulumuzda eski kumaşlardan kilim dokuma tezgahımız üretime hazır. Bursa’da yaşayan dokuma ustası bir komşumuz tarafından montajı tamamlandı. Köyümüzün kendine has mimarisi var, doğal taş evleri var” ifadelerini kullandı.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz ise yaptığı açıklamada: “Bölgenin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlı çalışmalarımız sürüyor. Derneğimizin doğal ve kültür mirasımızı koruma ve yaşatma misyonu gereği bu hafta sonu tarihi Beşikdüzü Oğuz köyünün sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi değerlerin tanınması ve korunması için toplumda, köyde ve özellikle hak sahiplerinde farkındalık sağlamak için 30 kişilik bir uzman ve gönüllü grubumuz ile köyü ziyaret ettik. Türkeli-Oğuz köyünde Cumhuriyetin ilk öğretmeni Hüseyin Hafız İpek’in tarihi evini gezdik. Köyün içerisinde bulunan ve koruma altında olan tarihi medrese, cami, fırın, bir kısmı tescilli tarihi evler, köyler arası ve köy içi taş yollar ve yol üzerinde hayır amacı ile yapılmış ve 1700’lü yıllardan günümüze işlevini sürdüren taş çeşmeler, tarihi değirmen, taş köprü , şelaleler ve kazan gölleri gezildi” diye konuştu.