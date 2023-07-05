Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında atıl alanların tarıma kazandırılması projesi kapsamında 400 dönümlük alanda İsabella üzümü yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı. TTSO koordinasyonunda tüzel veya gerçek kişilerin yetiştirerek hasadını yapacağı İsabella üzümü üretimine yüzde 70 oranında devlet desteği verilecek. İsabella üzümleri, katma değerli ürün olarak ekonomiye kazandırılacak.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, katma değerli ürün haline gelebilecek tarımsal üretimleri önemsediklerini belirterek, “Bölgemizde yoğun olarak bulunan, birçok özelliğiyle öne çıkan ve halk arasında kokulu siyah üzüm olarak bilinen İsabella üzümünün katma değerli ürüne dönüşmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda bölgemizde yapılan bazı çalışmalar da bulunuyor. Toplamda 400 dönüme kadar olan alanda yüzde 70 oranında devlet desteği verilecek. Arazilerinde İsabella üzümü üretmek isteyen vatandaşlarımızın odamıza başvurması sonucu süreç başlayacaktır. Yapılacak incelemelerde arazi bu tür tarıma uygunsa gerçekleştirilecek yatırımlara yüzde 70 oranında devlet desteği uygulanacaktır” dedi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, TTSO ile imzaladıkları protokolle atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılmasını amaçladıklarını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanmakta olan ulusal tarım politikaları doğrultusunda, atıl alanların tarıma kazandırılması projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında mikroklima iklim özelliği gösteren ve meyvecilik açısından büyük potansiyele sahip atıl alanlardan 400 dönümünün İsabella yetiştiriciliği yapılarak tarımsal üretime ve milli ekonomiye kazandırılması amacıyla protokol imzaladık. Proje gerçekleştirildiğinde TTSO’nun koordinasyonunda tüzel veya gerçek kişilerin bakımını ve hasadını gerçekleştirecekleri kokulu kara üzümlerin katma değerli ürün olarak ekonomiye kazandırılması, atıl durumda bulunan, güneşlenme, toprak kalitesi ve toprak hazırlığı olarak meyveciliğe uygun 400 dönüm alanın da tarımsal üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.