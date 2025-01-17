Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Ulusoy’un "Hız ve Huzurun Kesişimde" isimli sergisi sanatsevelerin beğenisine sunuldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hülya Ulusoy, tıp kariyerinin ardından ilk kişisel resim sergisini açtı. Küçük yaşlarda ressam olma hayali kuran Ulusoy, meslekteki uzun yıllarının ardından tuvale döktüğü resimlerini 17-28 Ocak tarihlerinde Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yoğun ilginin olduğu resim sergisinin açılışına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Hız ve huzurun konu edildiği resimlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ahmet Metin Genç, “Tarih, kültür ve sanat şehri olan Trabzon’umuzda sanatsal etkinliklerde mümkün olduğunca katılmaya çalışıyorum. Kalıcı olan özgün olandır. Belediye başkanının yaptığını gelip başka bir belediye başkanı yapabilir. Ama sanatçının yaptığını sadece kendisi yapabilir. Çünkü onun ruhuyla kendi aleminde kurguladığı, düşündüğü ve hayata geçirdiği eser özgün nitelikte sanat eseridir. Onun için çok kıymetli” dedi.

Prof. Dr. Hülya Ulusoy ise, sergide 25 eserin bulunduğunu belirterek, "Bu benim ilk kişisel sergim. Yaşadığım heyecanı herkes bilir. 2008 yılından beri atölyede resim çalışmalarına başladım. Sergideki resimlere baktığım zaman kış mevsiminin beyaz karlarla dolu örtüsünün, sonbaharın altın sarısı renklerinin iç dünyamızın ihtiyaç duyduğu yansıtan manzaralar göreceksiniz. Benim hissettiğim sizlere de hissettirmek istediğim huzur ve sessizlik doğayla bütünleşme isteğini uyandırmaktadır” ifadelerini kullandı.