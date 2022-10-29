29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü Trabzon’da kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü Trabzon’da kutlandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhuriyetin 99. yıl dönümü Trabzon’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Demokrasi, barış, hürriyet gibi cumhuriyetin faziletleri ile kazanılmış bu kıymetli, bu erdemler bugün tüm dünyada saygın ve güçlü bir devletin varlığını temin etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin inanç ve kararlığı ile verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimiz ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olarak görülmelidir” ifadelerini kullandı.

Kutlamalarda horon gösterileri alkış alırken, kutlamalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir, kompozisyon ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçiş töreniyle son buldu.