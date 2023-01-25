Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü, Trabzon genelinde doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü, Trabzon genelinde doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi çerçevesinde 2022 yılında Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde bulunan Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonu’nda 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretimi yapıldı. Üretilen balıklar 9 ilde bulunan 16 dereye salımı yapılırken, Trabzon’da ise 815 bin adet yavru alabalık salımı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü, Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetlerine devam edilirken, burada yetiştirilen yavru alabalıklar Türkiye’nin farklı yerlerdeki orman içi sulara bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın artırılması ve en önemlisi de gen kaynaklarının korunması için “Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması” projesini 2005 yılında başlattı. 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Doğal Alabalık Üretim İstasyonunda 2005 yılından bu yana kırmızı benekli doğal alabalık üretim faaliyetleri devam ediyor.