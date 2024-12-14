Trabzon’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 168 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı sonrasında Büyükşehir Belediyesi, 62 araç ve 84 personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’da dün gece başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle Akçaabat’ta 15, Düzköy’de 6, Araklı’da 9, Köprübaşı’nda 4, Arsin’de 7, Sürmene’de 9, Vakfıkebir’de 4, Of’ta 10, Çarşıbaşı’nda 4, Çaykara’da 16, Hayrat’ta 7, Beşikdüzü’nde 7, Şalpazarı’nda 18, Dernekpazarı’nda 10, Tonya’da 18, Yomra’da 6 ve Maçka’da 18 olmak üzere toplam 168 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Meteroloji’den gelen uyarılar üzerine karla mücadele ekiplerini alarm durumunda bekleten Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine günün ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 62 araç ve 84 personelle kapanan mahalle yollarını açma çalışmalarına başladı. 18 ilçenin tamamında ilçe belediyeleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bugün akşama kadar kapalı yolların yüzde 70’inin açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Karla mücadele çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimizin çalışmalarına destek olmak ve güvenli yolculuk yapabilmek adına sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle yayla yollarını kullanmamalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız her türlü olumsuzluğu Alo 153 iletişim hattımıza bildirebilirler" denildi.