Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2024’te toplu taşımada 367 bin 269 sefer düzenleyerek 14 milyon 225 bin yolcuyu taşıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma hizmetlerini yürüten Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ), 2024 yılında şehir içi ulaşımda önemli bir performansa imza attı. Ocak ayından Ekim ayına kadar toplam 367 bin 269 otobüs seferi gerçekleştiren TULAŞ, bu seferlerde 14 milyon 225 bin 671 yolcu taşıdı. Aynı dönemde otobüsler, toplam 8 milyon 268 bin 982 kilometre yol katederek kentin ulaşım yükünü hafifletti.

Aylık ortalama 36 bin 727 sefer düzenleyen TULAŞ, bu süreçte her ay ortalama 1 milyon 422 bin yolcu taşıyarak ayda ortalama 826 bin kilometre yol yaptı. En yoğun sefer dönemi 39 bin 800 seferle Mayıs ayı olurken, en az sefer ise 33 bin 64 seferle Haziran ayında gerçekleşti. Yılın en çok yolcu taşınan ayı 1 milyon 700 bin 191 yolcu ile yine Mayıs oldu. Trabzon genelinde 109 hat, 5 bin 127 durak ve 2 şarj istasyonu ile hizmet veren TULAŞ, filosundaki 167 araçla vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlıyor.

Toplu taşıma hizmetlerinin önemine vurgu yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon’un toplu taşıma altyapısını sürekli geliştirmek ve halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak öncelikli hedefimizdir. Vatandaşlarımızın ulaşım sorunlarını minimuma indirmek istiyoruz. Filomuzu ve altyapımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Trabzon’un her köşesine daha konforlu ve erişilebilir bir ulaşım sağlamak adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Toplu taşıma sadece bir hizmet değil, aynı zamanda şehrimizin günlük hayatını kolaylaştıran önemli bir unsurdur. Bu bilinçle attığımız adımlarla, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve şehrimizin geleceği bizim için her şeyden daha kıymetlidir” ifadelerini kullandı.