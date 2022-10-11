Trabzon Havalimanı’nı Ocak ve Eylül ayları arasında 2 milyon 546 bin 29 yolcu kullanırken, 18 bin 614 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı’nı Ocak ve Eylül ayları arasında 2 milyon 546 bin 29 yolcu kullanırken, 18 bin 614 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı’nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 219 bin 143, dış hat yolcu trafiği 88 bin 812 olarak gerçekleşti. Eylül ayında havalimanında toplam 307 bin 955 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 480, dış hatlarda 777 olmak üzere toplam 2 bin 257’ye ulaştı. Eylül ayında havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde ise toplamda 4 bin 86 ton taşındı.

2022 yılının Ocak ve Eylül aylarını kapsayan 9 ayda ise Trabzon Havalimanı’nın yolcu trafiği 2 milyon 546 bin 29, uçak trafiği 18 bin 614, yük trafiği 30 bin 460 ton olarak gerçekleşti.