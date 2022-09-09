Trabzon Havalimanı’nı Ocak ve Ağustos ayları arasında 2 milyon 238 bin 74 yolcu kullanırken, 16 bin 357 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı’nı Ocak ve Ağustos ayları arasında 2 milyon 238 bin 74 yolcu kullanırken, 16 bin 357 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı’nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 283 bin 317, dış hat yolcu trafiği 232 bin 833 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında havalimanında toplam 452 bin 595 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 724, dış hatlarda bin 841 olmak üzere toplam 3 bin 565’e ulaştı. Ağustos ayında havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde ise toplamda 7 bin 661 ton taşındı.

2022 yılının Ocak ve Ağustos aylarını kapsayan 8 ayda ise Trabzon Havalimanı’nın yolcu trafiği 2 milyon 238 bin 74, uçak trafiği 16 bin 357, yük trafiği 26 bin 374 ton olarak gerçekleşti.