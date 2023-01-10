Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önem verdiği projeler arasında bulunan yeni otogar alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Mayıs ayı içerisinde açılış yapmayı planlıyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önem verdiği projeler arasında bulunan yeni otogar alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Mayıs ayı içerisinde açılış yapmayı planlıyoruz” dedi.

Trabzon’da uzun yıllar konuşulan fakat herhangi bir adım atılmayan otogar inşaatında son düzlüğe girildi. Başkan Murat Zorluoğlu, bugün önem verdiği projeler arasında yer alan otogar inşaatında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

2023’ü açılış senesi ilan ettiklerini ve yeni otogarın şehirde de heyecana neden olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyse sona yaklaştık. İlgili firma 15 Nisan’a kadar bize teslim edeceğini belirtti. Otogarda bulunan ilgili firmaların taşınması haziran-temmuz ayını bulabilir. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa mayıs ayında açılışı yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Çok güzel, konforlu bir yapının ortaya çıktığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Şu sıralar yürüyen merdivenler takılıyor. Dışarıdan bakıldığında binanın AVM gibi bir havası var. Önünde geniş bir rekreasyon alanı bulunuyor. Bir otogarın ötesinde, insanların gelip vakit geçirecekleri mekân gibi tasarlandı. Restoranları olacak. Hem içeride hem dışarıda geniş alanlara sahip. Arka tarafına baktığımızda dereden uzak mesafede kaldığımızı görüyoruz. Ayrıca otogar binamızın 3. katına belediyemizin kirada olan şirketlerini koyacağız. Şirketler bir yerde toplanmış olacak” ifadelerini kullandı.