Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binada beton döküldüğü sırada yaşanan çökme sonucu 3 işçinin yaralanması, bir işçinin ise ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili “Arkadaşlarımız teknik incelemelerini yapacaklar. Gerek belediyemiz gerek AFAD gerekse savcılık gerekse Çevre Müdürlüğü mühendisleri burada herhangi bir teknik yetersizlik zafiyet söz konusu mu bunları inceleyecekler. Bunlar tabi ki ortaya çıkacak” dedi.

Bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binada beton dökme çalışması sırasında çökme meydana geldi. Çöken iskele ve betonun altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında kaldığı belirlenen işçinin bulunması için İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 52 yaşındaki inşaat işçisi Ali Dokuzparmak’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Vali Aziz Yıldırım yetkililerden bilgi alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aziz Yıldırım “4 tane işçimiz burada beton dökülürken göçük altında kalıyor. 3 tanesi hem kendi imkanları hem de arkadaşlarımızın hem diğer işçilerin çabaları ile çıkartıldı. Şuanda hastanedeler, durumları iyi. Bir tanesinin taburcu olduğu bilgisi geldi. Göçük altındaki bir işçimizi ise kaybettik. Allah yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Gereken yapılacak. Arkadaşlarımız tabi teknik incelemelerini yapacaklar. Gerek belediyemiz gerek AFAD gerekse savcılık gerekse Çevre Müdürlüğü mühendisleri burada herhangi bir teknik yetersizlik, zafiyet söz konusu mu bunları inceleyecekler. Bunlar tabi ki ortaya çıkacak” dedi.