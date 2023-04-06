Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, 1 Mayıs’ta 9 yıl aradan sonra başlaması planlanan Trabzon-Soçi feribot seferlerine ilginin yüksek olduğunu belirterek “Uzun süre sonra açılacak bu hattın daha verimli şekilde çalışabilmesi için Rusya tarafından 2-3 günlük kısa süreli ve 20-30 dolar gibi düşük bütçeli vize beklentimiz bulunuyor” dedi.

Trabzon’dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferlerinin iki ülke arasındaki mevcut ticareti daha da arttırması bekleniyor.

Bu kapsamda TTSO Başkanı Erkut Çelebi, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleri, Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valerii Timashov’u ziyaret etti. Başkan Çelebi, Soçi’nin Trabzon’un kardeş şehri olduğunu ifade ederek, “İlişkilerimizin eski günlerine dönmesi, ticaretimizin ve kültürel ilişkilerimizin artması için öncelik arada bir ulaşım ağı olmasıydı. Yapılan girişimler sonucunda 1 Mayıs’tan itibaren bir feribotun Trabzon - Soçi arasında çalışması planlandı. Rusya’ya uygulanan ambargo sonrasında Türk mallarına talep çok fazla oldu. Türk iş adamları olarak piyasadaki talebi karşılayabilir, açığı kapatabiliriz. Rusya’da Soçi’nin yanı sıra diğer bölgelerle de ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda bir Türk malları fuarı düzenlenecek önümüzdeki aylarda” dedi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, feribot seferlerinin başlayacak olmasının heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Umarız devamlılığı olur. Ancak feribot seferlerine talebin daha fazla olması için Rusya Federasyonu’nun vize konularında kolaylık sağlaması gerekiyor. 2 - 3 günlük kısa süreli, hızlı verilen ve 20 - 30 dolar gibi düşük bütçeli vizelerin uygulamaya koyulmasını talep ediyoruz. Bu kolaylık sağlanırsa ticaretin yanı sıra acentelerimiz aracılığıyla turizm de gelişebilir” diye konuştu.

“Made in Türkiye’ Rusya’da kalitenin adıdır"

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Valerii Timashov ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Rusya ile Türkiye arasında iyi ilişkiler var. Liderlerimiz Sayın Putin ve Sayın Erdoğan sürekli görüşüyor. Trabzonlu iş adamları isterse sadece Soçi ile değil diğer bölgelerle de Moskova’ya kadar iş bağlantıları fırsatları bulunuyor. Türk iş adamlarının Rusya’da kendilerini konforlu hissetmesini istiyoruz. Türkiye ile süren dostluk bize de ivme kazandırıyor. ‘Made in Türkiye’ Rusya’da kalitenin adıdır ve çok aranıyor. Sadece gıda değil Rusya piyasasında her türlü Türk malına rağbet var. Şöyle bir örnekle açıklayayım; Türkiye’de üretilen eşarpları bile Rus kadınları aksesuar olarak çok talep ediyor. Türk iş adamları için bu yaptırımlar uzun süreli iş ilişkileri kurabilmek için bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Lavrov’un Türkiye ziyaretinde Trabzon-Soçi gemi seferleri gündeme gelecek

Başkonsolos Timashov, Trabzonlu iş adamlarının girişimlerini olumlu karşıladıklarını da vurgulayarak, “Büyükelçiliğimiz de konuyu yakından takip ediyor. Türkiye’yi ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Lavrov’a da gemi seferlerinin başlamasıyla ilgili olumlu düşünceler iletilecek. Vize konusunda da çalışmalar sürüyor. Sizlerin talebinizi de ileteceğiz. Elektronik vize uygulaması için de çalışıyoruz” ifadesini kullandı.