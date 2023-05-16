Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmaları sürüyor. Yatak kapasitesi bin 461’e tamamlanacak şekilde inşa edilen şehir hastanesinde 4 bin 300 fore kazık kullanıldı. Depreme dayanıklı olarak sismik izolatörlerin de kullandığı şehir hastanesi ile kentteki yoğun bakım kapasitesi 2 katına çıkartılacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmalar hızlandı. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak. 283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olan şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor.

Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki çalışmaları beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Oğuz Kara ile birlikte inceleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, şehir hastanesinin yatak kapasitesinin şehrin plakası olan 1461’e arttırılabilir durumda olduğun belirterek, “Şehrimizde böyle bir yatırımın yapılıyor olması bizleri hem gururlandırıyor hem de mutluluk veriyor. Şehrimiz için ihtiyaç olan bir şey. Şehrimizde yapılanmaya ihtiyacımız var. Modern yapılara ve hizmetin daha ilerilere taşınmasına ihtiyacımız var. Bu anlamda biz bu tesisi önemsiyoruz. Yapılacak olan tesis bize başlangıç olarak 900 yatak kapasitesi sunmakla birlikte inşallah şehrimizin plakası olan 1461’e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda. Şehrimizin yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak düzeyde bir hastane. Ameliyathane yapısını yine yüzde 50 artırabilecek kapasitede bir hastane ortaya çıkacak” dedi.

4 bin 300 fore kazık ve 562 izolatör ile depremden korunacak

Türkiye’de yapılan şehir hastanelerinin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini hatırlatan Usta, “İlgili firmanın temsilcileri ile sürekli irtibat halindeyiz. 2025 Şubat ayında nasipse burada hareketi tüm vatandaşımız görecek. Deprem bölgesinde yaşadığımız felaketten sonra daha da anlamı oldu. Bu tür projelere daha öncesinden Bakanlığımız deprem izolatörlü olarak ortaya çıkartıyordu. Ciddi bir maliyet ortaya çıkarmasına rağmen Bakanlığımız özverili ile işin içerisine katmış ve bütün binalarında bu sistemi kullanıyordu. Bizimkinde de 562 izolatör var. Bunlar sahada görülebiliyor. Bundan başka 4 bin 300 fore kazıkta bu alanın güçlendirilmesi için kullanılmış durumda” şeklinde konuştu.

Trabzon Şehir Hastanesi’nin tamamlanmasının ardından kentteki mevcut hastanelerinin durumunun yapılacak gözlemin ardından kararlaştırılacağını dile getiren Usta, “Şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından mevcut hastanelerle ilgili süreç gözlemlenmiş olacak. Bizi nasıl bir sürecin beklediğini şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama bir bütünlük sağlayacağı anlamında bunu söyleyebiliriz. Bütünlük olduğu zaman tüm vatandaşımız bir kompleks içerisinde tüm sağlık sorunlarını giderebilecek duruma gelecek” diye konuştu.

“Kule vinç ile çalışmalar daha da hızlanacak”

2024 yılının ilk aylarında şehir hastanesindeki binaların kaba işlerinin ve dış cephelerinin biteceğini vurgulayan Usta, “1 ay içerisinde burada çok daha farklı hareketler görmeye başlayacağız. Tabi ki kule vinç sayısı şuanda az görülebilir. Ama tamamen deprem bölgesinde tüm Türkiye’nin enerjisinin orada olduğunu düşünerek bilerek bunu söylememiz gerekiyor. Zaman içerisinde daha fazla kule buraya gelmiş olacak. O kulelerle birlikte buradaki hizmet daha hızlı hale dönüşmüş olacak. Haziran ayının sonuna doğru hem binaların dış cephe kaplamaları ve ince işlerin yapılacağı şekle dönüşülmüş olacak. Daha fazla kişinin çalışması ile birlikte 2024 yılının ilk aylarında tüm binaları kaba işleri ve dış cepheleri bitmiş olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.