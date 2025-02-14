Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Trabzon’da gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası öncesi bir motivasyon ziyareti daha yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin,Trabzon’da gerçekleştirilecek Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası öncesi bir motivasyon ziyareti daha gerçekleştirdi.

Kulüp sporcularıyla bir araya gelen Zengin, sporculara moral verdi ve destek mesajlarını iletti.20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada toplamda 8 sporcu mindere çıkacak. Şampiyonada başarılı olan sporcular Milli takıma girmeye hak kazanacak. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, “Karate 110 sporcumuz ile en iddialı olduğumuz branşlarımızdan biri. Disiplinli ve sıkı bir çalışmayla gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok başarıya imza atıyoruz. Şimdi önemli bir Türkiye Şampiyonası daha var. Bizler sporcularımıza inanıyoruz, en iyi derecelerle şehrimize döneceklerdir. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Kritik şampiyona öncesi değerlendirmelerde bulunan Karate Antrenörü Hikmet Şaha, “Oldukça sıkı ve programlı bir şekilde çalışıyoruz inanıyorum kiMilli takıma daha çok sporcu kazandıracağız. Burada sporcularımızla çok sağlıklı bir ortama sahibiz. İnşallah bu ruhu devam ettirirsek başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Zümra Rezzan İm ise “Trabzon'da yine kürsüye çıkmak istiyorum. Hedefim ise Avrupa şampiyonu olmak, bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz.İnanıyorum ki başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar, Kulüp Başkanımız Enes Zengin, müdürlerimiz ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum”sözlerine yer verdi.