Trabzon Limanı tarihinde ilk kez Kurvaziyer gemiyi ağırlıyor. Trabzon Limanında folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 195 metre uzunluğunda ’Astoria Grande’ adlı kurvaziyer gemide 505 Rus turist bulunuyor. Rus turistler Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılacak.

Trabzon Limanı tarihinde ilk kez Kurvaziyer gemiyi ağırlıyor. Trabzon Limanında folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılanan 195 metre uzunluğunda ’Astoria Grande’ adlı kurvaziyer gemide 505 Rus turist bulunuyor. Rus turistler Trabzon’un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılacak.

Trabzon Limanına tarihinde kış mevsiminde ilk kez bir kurvaziyer gemi geldiğini belirten Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Uzun yıllardır Trabzon Limanında görev yapmaktayım. Trabzon Limanı tarihinde ilk kez kış mevsiminde kurvaziyer gemiyi limanımızda ağırlayacağız. Bu Trabzon şehrimiz için önemli bir değerlendirme olacaktır. ’Astoria Grande’ isimli gemiye aşınayız. 505 yolcuyla beraber limanımızda. Ünye Limanında yeni bir sefer başlatıldı orası destinasyona dahil edildi. İkinci seferinden sonra Ünye’den sonra Trabzon’a geldi kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Gemi bundan sonra kurvaziyer seferlerini sürdürecektir Karadeniz içerisinde ring yapmakta bazen İstanbul ve Çeşme Limanı Ege taraflarına geçmektedir. Ağırlıklı olarak Karadeniz içerisinde seferlerini düzenlemektedir. Tamamen Rus yolculardan oluşuyor. Gemi ultra lüks bir gemi tam seyahat edilebilecek bir gemi. Rus turizmine de dışa açılımda önemli katkılar sağlıyor. Gemi sabah geldi akşamleyin hareket edecek” dedi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan’da yeni yılın ilk kravaziyer gemisini karşılamaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek “2017 yılına kadar yaklaşık 40 turist gemisinin ziyaret ettiği Trabzon, dünyayı etkileyen pandemi salgını nedeniyle verilen aradan sonra 2022 yılında seferlerine yeniden başlayarak sezonu 8 seferle tamamlamıştır. Bu bağlamda henüz yeni sezon başlamamasına rağmen, bugün 2023 yılının ilk gemisini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kruvaziyer turist gemilerinin daha çok yaz sezonunda seferlerini düzenlediği hepimiz tarafından bilinmektedir. 2023 sezonuna kış mevsiminde başlaması, bu yılın çok daha hareketli ve yoğun geçeceğini bize göstermektedir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin koordinesinde Trabzon’da amacımız 12 ay turizm her mevsim turizm. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir” diye konuştu.