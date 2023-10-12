Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dünyada ilk olma özelliği taşıyan tünel içindeki akvaryumun ardından şimdi de Karadeniz Bölgesi’nde ilk olma özelliği taşıyan Kuş Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kuş Parkı’nda papağandan, tavus kuşuna kadar 19 çeşit kuş türü yer alıyor.

Kuş Parkı’nın açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimize yeni bir turizm destinasyonu olarak geçen yıl hizmete aldığımız ve dünyada ilk kez tünelin içinde tünel akvaryum şeklinde hayata geçirdiğimiz projemizin tamamlayıcısı olan kuş parkımızı hizmete açıyoruz. Şehrimizin gelişen trendinin turizm olması hasebiyle, yaptığımız bütün icraatlar hemşehrilerimiz için ama şehrimizin gelişen turizme uygun projelere önem verdik ve bu konuda çalışmalar yaptık. 23 Nisan’da hizmete aldığımız Seyir Terasımız gibi akvaryumumuzu da hizmete aldığımız andan itibaren bugün itibarıyla 373 bin 840 yerli ve 81 bin 684’ü yabancı olmak üzere toplamda 455 bin kişi ziyaret etti. Bu bizi mutlu ediyor. Bunun tamamlayıcısı olması hasebiyle hizmete alacağımız kuş parkımızda 19 farklı kuş türü ve su kaplumbağası, cüce keçi ve tavşan olmak üzere 22 canlı olacak. Enteresan türler var. Amazon papağanı, altın sülün, ispinoz, tavus kuşu gibi 19 farklı tür bulunuyor. Bu projemizi 1. sınıf hayvanat bahçesi onayıyla hizmete alıyoruz. Çünkü çok değişik türler var burada. Onun için gerekli prosedürleri tamamladık” dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da Türkiye’nin birkaç yerinde bulunan hayvanat bahçelerine bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, “Turizm şehrinde yeni bir destinasyon alanına kavuştuk. Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Farklı destinasyonlar oluşturmak aynı zamanda gençlerimizin, çocuklarımızın da başka yerlerde akvaryum veya kuş cenneti olarak gördükleri yerlerin Trabzon’a getirilmesi anlamını da taşıyor. Bizim jenerasyonun kitaplarda resimler halinde gördükleri canlıları, bizden bir sonraki jenerasyonun belki videolarda, filmlerde gördüklerini bugünkü gençlerimiz bizzat yerinde görmek, canlı olarak görme imkânına sahip oluyorlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuş Parkı’nın açılışı protokol tarafından gerçekleşti.