Ortahisar Belediyesi Trabzon Akvaryum’un çıkış kısmında Tabakhane Vadisi’nde Kuş Parkı’nı hayata geçiriyor. Kuş Parkı’nda incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, parkın Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıdığını dile getirdi. 12 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Kuş Parkı’nda papağandan, tavus kuşuna kadar birçok kuş türü yer alıyor.

Kuş Parkı’nda Amerikan papağanı, sultan papağanı, Amazon papağanı, altın ve gümüş sülün, güvercin, ispinoz, ve baykuşun yanı sıra tavşan, su kaplumbağası ve cüce keçi bulunuyor. Toplamda 800 metre kare alanı kapsayan Kuş Parkı’nda 19 çeşit kuş türü yer alıyor.

Kuş Parkı’nın turizm sektöründe Trabzon için yeni bir cazibe alanı oluşturacağını ifade eden Başkan Genç, “Trabzon Akvaryum’dan sonra şimdi Kuş Parkı’nı şehrimize kazandırıyoruz. Bu, Karadeniz Bölgesinde bir ilk. İçinde insanların aşina olduğu birçok kuş türü var. Bunun yanı sıra belgesellerde gördüğümüz birçok kuş türü de parkımızda bulunuyor. Amerikan papağanı, sultan papağanı, Amazon papağanı, tavşan, altın ve gümüş sülün, güvercin, ispinoz, baykuş, cüce keçi ve tavus kuşu ve birçok kuş türleri var. Akvaryumu gezen ziyaretçiler Kuş Parkı’nda kuş türlerini yakından görme fırsatı yakalayacak. Bu şekilde hem akvaryumun cazibesini artırmış olacağız, hem de ziyaretçilerimizde kuş türleriyle ilgili farkındalık oluşturmuş olacağız. Şehrimizde bu temada turizm çeşitliliği oluşturacak projelerin yapılmasına özen gösteriyoruz. Turistlerin şehrimizde kalma süresini uzatacak, gezilip, görülmesi gereken bu tip mekânların sayısını ne kadar artırırsak o oranda şehrimizin turizmine de katkı sunmuş oluruz” dedi.