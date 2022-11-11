Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu koordinasyonunda 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Organizasyona yönelik olarak incelemelerde bulunmak üzere Trabzon’a gelen ISF Spor Direktörü Josip Kosutic ve ISF Organizasyon Müdürü Uros Savic Trabzon’da bir dizi incelemelerde bulundu.

İncelemelere Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, Başkan Vekili ve 2023 Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası Genel Koordinatörü Ali Faik Hacıoğlu, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, ISF Atletizm Komite Başkanı Nihat Doker, ISF Spor Direktörü Josip Kosutic, ISF Organizasyon Müdürü Uros Savic, 2023 Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası İletişim Direktörü Ersen Küçük, Okul Sporları Federasyon İl Temsilcisi İlkay Günaydın, Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Adem Batar katıldı.

Heyet ilk olarak Söğütlü’de bulunan Atletizm Sahasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra sporcuların kalaçağı konaklama merkezleri dolaşıldıktan sonra Organizasyonun açılış ve kapanış noktaları gezildi. Son olarak Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaret edilerek organizasyon hakkında bilgi verildi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Spor Direktörü Josip Kosutic yaptığı açıklamada Trabzon’un geçmişte uluslararası spor organizasyonu tecrübeleri olduğunu belirterek "Çok deneyimli ve tecrübeli bir ekip karşımızda bulduk. Bu yapılacak organizasyona pozitif yansıyacak ve işlerimizi kolaylaştıracaktır" dedi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu ise “Organizasyon için 2020 yılında adaylık başvurusunda bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda baş gösteren Covid pandemisi nedeniyle organizasyon 2022 yılına ertelendi. Aynı yıl Çin ve Fransa’da, içinde Atletizm bulunan ISF organizasyonları düzenlenecek. Organizasyonun 2023 yılında gerçekleştirmenin daha uygun olacağını değerlendirdik" diye konuştu.

Bu tür uluslararası organizasyonların Trabzon’a katkısına dikkat çeken Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası Genel Koordinatörü Ali FaikHacıoğlu da “Bu sayede, tesislerimizi modernize ediyor, yeni tesisler için alt yapı oluşturmaya da gayret ediyoruz. Bu anlamda spor şehri olarak Trabzon’un marka değerinin sürekli yükseldiğini görmek bizi mutlu ediyor. 2016 yılında Dünya Okullar Olimpiyatlarını ’Gymnasiade Trabzon2016’ en iyi şekilde düzenlemiştik. Aynı şekilde ISF Dünya Atletizm Şampiyonasını da aynı heyecan ve enerjiyle, başarılı bir şekilde düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.