UEFA Avrupa Ligi H Grubu son haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Ferencvaroş mücadelesi için Trabzon’a gelen Macaristan heyeti ile Trabzon il protokolü arasında dostluk maçı oynandı. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, takımın kalesini korurken, beraberlikle sonuçlanan müsabakada kazanan dostluk oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Ferencvaroş mücadelesi için Trabzon’a gelen Macaristan heyeti ile Trabzon il protokolü arasında dostluk maçı oynandı. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, takımın kalesini korurken, beraberlikle sonuçlanan müsabakada kazanan dostluk oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son haftasında oynanacak Trabzonspor - Ferencvaroş maçı için Trabzon’a gelen Macaristan heyeti, Trabzon’da bazı temaslarda bulundu. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyet, Trabzon temaslarının ardından Trabzon il protokolü ile dostluk müsabakası yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk’ten oluşan takım ile Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Konsolos Yardımcısı Imre Lajos, Enstitü Müdürü Fodor Gabor, Ankara Ticaret Müşaviri Olah Peter Kövesci, Kültür Ateşesi Szollossy Balazs ve Özgür Saraç’tan oluşan Macaristan heyeti arasında dostluk maçı oynandı.

Ali Şükrü Beldüz’ün yönettiği karşılaşmada dostluk kazandı.

Maçın sonunda Başkan Zorluoğlu ve Büyükelçi Matis tarafından takım üyelerine plaket ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.