Trabzon İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 3. Olağan Toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Şahin başkanlığında yapılan toplantıya Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba’nın yanı sıra ilgili kurul üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Ömer Şahin’in ardından istihdam ve mesleki eğitime yönelik Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara yönelik bilgiler veren İl Müdürü Servet Kaba, 2023 yılının birinci altı aylık döneminde işverenlerden 11 bin 311 kişilik iş ilanı alındığını, 6 bin 637 kişinin ise kurum aracılığıyla istihdam edildiğini belirtti. Toplam işe yerleştirmeler içinde yükseköğretim mezunlarının oranının yüzde 24, kadın işe yerleştirme oranının yüzde 45 olduğuna değindi. Kaba, ayrıca, 166 engelli iş arayan vatandaşın da özel sektörde istihdama kazandırıldığını belirtti. Kaba, müdürlük olarak bu dönemde özel sektörde faaliyet gösteren 6 bin 616 işyerine ziyaret yaptıklarını, 13 bin 466 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verdiklerini ve 501 kişiye de İş Kulübü faaliyetleri kapsamında iş arama becerileri eğitimi verdiklerini söyledi.

Aktif İşgücü Programları kapsamında işgücünün deneyim sahibi olması, nitelikli hale getirilmesi için işbaşı eğitim programlarını yaygınlaştırdıklarını belirten İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba, bu kapsamda 102 program açtıklarını ve programlarda 312 kişiyi eğiterek büyük kısmı imalat sektöründe olmak üzere 218 kişiyi istihdama kazandırdıklarını belirtti.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Trabzon’da konaklayan depremzede vatandaşların istihdama kazandırılmalarına yardımcı olmak amacıyla 852 depremzede iş arayan vatandaşın kayıt altına alındığını belirten Servet Kaba, bu kişilerden 179’unun özel sektörde, 10’unun toplum yararına program kapsamında istihdam edildiğini söyledi.

Toplantı İl genelinde gerçekleştirilen istihdam etkinlikleri ile mesleki eğitim uygulamalarıyla ilgili önerilerin değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.