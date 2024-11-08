Türkiye’de Trabzon hurmasının üretiminde üçüncü sırada yer alan Adıyaman’da hasat başladı.

Devletin fidan desteğiyle her geçen yıl ekim alanı artan Trabzon hurması için hasat şenliği düzenlendi. Türkiye’de üretimde 3’üncü sırada yer alan Adıyaman’da 7 bin dekarlık alanda yaklaşık 13 bin ton Trabzon hurması elde ediliyor. Bu yıl da geçen yılla aynı oranda bir ürün bekleniyor. Hasat edilen hurmalar işçiler tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Hurmalar daha sonra tüccarlar tarafından alınarak iç piyasada tüketiliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve beraberindekiler hurma hasadı şenliğine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, “Trabzon hurması ilimizde nispeten geç dönemde yetiştiriciliği başlamış ama başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve bu gün Türkiye’de Adana’nın Kozan ilçesi, Denizli’nin Honaz ilçesi, 3’üncü sırada da Adıyaman’ımızın Gölbaşı ilçesi gelmektedir. Çiftçilerimiz, Türkiye’deki üretime önemli bir katkı sunuyor. Bu anlamda tabi öncelikle bölgede bunun analizi yapıldıktan sonra çiftçilerimizin bu konuya heves etmesi, sahip çıkması, arkasından da devletimizin çeşitli birimlerinin büyük desteğiyle ki sadece valiliğimizin, bakanlığımızın, özel idaremizin son dönemde dağıttığı 115 bin fidandan bahsedebiliriz” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise konuşmasında, “Yaklaşık 7 bin dekar yetiştiricilik alanımız mevcut. Bu alanda da 13 bin ton Trabzon hurması elde etmekteyiz. Çiftçilerimiz ortalama 2 ile 3 ton arasında verim elde etmektedir. Çiftçilerimiz bu yıl ürünün büyüklüğünden ve veriminden memnunlar. Şu an tarlada yaklaşık 15-20 lira arası bir fiyata satış yapılmaktadır” diye konuştu.