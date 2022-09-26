Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Sezgin Değirmenci, yoğun bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirterek, “Önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklara da şimdiden başladık. Amacımız hizmetlerin aksamamasıdır" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı Başmüdürü Sezgin Değirmenci, yoğun bir turizm sezonunu geride bıraktıklarını belirterek, “Önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklara da şimdiden başladık. Amacımız hizmetlerin aksamamasıdır" dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaretinde konuyla ilgili bilgiler veren Sezgin Değirmenci, yeni turizm sezonu öncesinde de havalimanının hizmet standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeleri olduğunu kaydetti. Değirmenci, "Önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklara da şimdiden başladık. Yeni turizm sezonu öncesinde havalimanının hizmet standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler var. Bunların kısa sürede bitirilmesi amaçlanmaktadır. Önümüzdeki yıl bu yıla göre yüzde 35-40 arasında daha fazla yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Amacımız hizmetlerin aksamamasıdır” diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Havalimanı’nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 283 bin 317, dış hat yolcu trafiği 232 bin 833 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında havalimanında toplam 452 bin 595 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 724, dış hatlarda bin 841 olmak üzere toplam 3 bin 565’e ulaştı. Ağustos ayında havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde ise toplamda 7 bin 661 ton taşındı.

2022 yılının Ocak ve Ağustos aylarını kapsayan 8 ayda ise Trabzon Havalimanı’nın yolcu trafiği 2 milyon 238 bin 74, uçak trafiği 16 bin 357, yük trafiği 26 bin 374 ton olarak gerçekleşti.