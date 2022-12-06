Trabzon’da üretilen Trabzon Hasır Bileziği son yıllarda dünyada daha çok tanınmaya ve ihraç edilmeye başlarken, Moloz mevkiinde yapılması planlanan Kuyumcu Kent Projesi sayesinde daha çok tanınacak.

Trabzon’da üretilen Trabzon Hasır Bileziği son yıllarda dünyada daha çok tanınmaya ve ihraç edilmeye başlarken, Moloz mevkiinde yapılması planlanan Kuyumcu Kent Projesi sayesinde daha çok tanınacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası ile birlikte yürüttükleri Kuyumcu Kent Projesi sayesinde Trabzon Hasır Bileziği’nin daha da tanınacağını belirterek yapılacak “Orada yerli yabancı ziyaretçilerimize ve Trabzon halkına kuyumculuk anlamında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok ferah konforlu bir Kuyumcu Kent oluşturuyoruz” dedi.

Kuyumcu Kent Projesiyle ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığı ve 1 ay gibi bir süre içerisinde inşaatının başlanmasının planlandığını belirten Zorluoğlu, “Kuyumcu Kent Projesi Pazarkapı Büyükcami etrafındaki alanın bütünüyle değerlendirilmesi içerisinde bir iş. Bütün alanın ihalesini yaptık. Orası mini yaşam alanı olarak inşallah Trabzonumuzun hizmetine girecek. Orada Avrasya Pazarı devam ediyor, hemen yanında Planetaryum ve Bilim Merkezi binamız tamamlanmak üzere. Avrasya Pazarı ve bilim merkezi projemiz inşallah seçimlerden önce hizmete girecek şekilde devam ediyor, tamamlanmak üzere. Bilim Merkezinin güneyince Kuyumcu Kent Projemiz var. Kuyumcular Odamızla beraber yürütüyoruz. Biz alanı onlara tahsis ediyoruz. Onlarda projelerini yaptılar arkadaşlarımızla mutabık kaldılar inşallah orada gelen yerli yabancı ziyaretçilerimize ve Trabzon halkına kuyumculuk anlamında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri çok ferah konforlu bir yeni pazar, Kuyumcu Kent oluşturuyoruz. Kuyumcular Odası bu işi yapacak, yap işlet devret modeliyle. Bütün hazırlıklar tamamlandı. İnşallah 1 ay gibi bir süre içerisinde bu işe başlanması planlanıyor. Bizim turist yapımıza bakıldığında daha çok Orta Doğu’dan gelen aileler oluşturuyor ve özellikle Körfez ülkelerinden gelen kadınların mücevhere düşkünlüğü malum Trabzon Hasırı da başka yerde bulunamayacak bize özellikli bir sanat. İnşallah onu orada biraz daha öne çıkaracağız” dedi.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı da yaptığı açıklamada “Trabzon’a has olan Hasır Bilezik, Kazaziye ve Telkâriyle ilgili gelişimleri daha ileriye taşıyarak turizme daha fazla yön verebilmek adına uğraşlar içerisindeyiz. Yaklaşık 2-3 yıldan beri Kuyumcu Kent Projesi konusunda yoğun çaba sarf ettik ve işin sonuna geldik. Moloz mevkiinde Kuyumcu kentimizi yapacağız, gelen turistleri orada ağırlayıp ürünlerimizi orada sergileyip satışa sunacağız” diye konuştu.