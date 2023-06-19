Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yeniden etkili olmaya başlayan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine aynı noktadan çift yönlü ulaşıma kapandı.

Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol bugün akşam saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizleyerek karayolunu tek şeritten ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yazılıtaş mevkiinde 4 gün önce yine yol aynı şekilde yol ulaşıma kapanmış, yapılan yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşımdaki aksama giderilmişti.