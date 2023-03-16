Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken büyükşehir belediyelerinden olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi depremden en fazla etkilenen noktalar arasında yer alan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 2 bin konteynerlik bir kent kuruyor.

Yapımına başlanan konteynerlerden 250 tanesi teslim edilerek oturulmaya başlanırken, kalan bölümü için çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremin ilk gününden bu yana Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede aktif olarak görev yaptıklarını hatırlattı. Kardeş şehir Kahramanmaraş ve Elbistan bölgesinde ağırlıklı olarak 30 günden fazla kaldığını kaydeden Zorluoğlu "Orada Büyükşehir Belediyesi olarak Fen İşlerimiz, Yol işlerimiz, yemek hizmetleri, temizlik hizmetlerimiz, itfaiye birimlerimiz, arama kurtarma ekiplerimizle adeta karargâh kurduk ve çok etkili çalışmalar yaptık çünkü belediyelerin böyle bir pratiği var. Çok da bürokrasiye takılmadan bir çok sıkıntıyı anında müdahale edebilecek imkân ve kabiliyetimiz vardı. Ben diğer belediye başkanlarından farklı olarak sadece belediye hizmetleri anlamında orada görev yapmadım. Aynı zamanda oradaki kriz merkezinde o sistemlerin oluşturulması Türkiye AFAD planına göre oluşturulması gereken hizmet gruplarının süratle oluşturulması ve bunların etkin bir şekilde hizmet görmesine imkan sağlayacak planlamaya da katkı yaptım. Bir taraftan vali bir taraftan belediye başkanı olarak görev yaptık. Vatandaşlarımıza sarıldık onların acılarını hafifletmek yaralarını sarmak adına elimizden gelen gayretle çalıştık. Çok güzel insanları var Elbistan’ın Maraş’ın. Bütün bu acılara rağmen çok büyük yıkımlara rağmen orada bizimle devletle belediyelerle adeta hemhal oldular ve bize her konuda da destek oldular. Bazen biz onları teselli edecek yerde onlar bizi teselli etti. Duaları çok oldu sadece bizim şahsımıza değil bütün devlet kurumlarına sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak gerçekten çok metanetli gördüm oranın insanını. Bu bizim cesaretimizi ve gücümüzü de artırdı" dedi.

"Bölgede çok büyük bir konteyner kent kuruyoruz"

"Şu an bölgede çok büyük bir konteyner kent kuruyoruz" diyen Zorluoğlu "Yaklaşık 2 bin konteynerlik bir alan. Bunun bin tanesi MÜSİAD, bin tanesi de DEİK tarafından bu konteynırlardan gönderiliyor gönderilmeye de başlandı. Biz zemin iyileştirilmesi ve alt yapının oluşturulması elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri işlerle daha çok ilgileniyoruz. Şu ana kadar 250 tanesini yaptık teslim ettik. Şu anda vatandaşlarımız oradan huzur içerisinde kalıyorlar. İki bin tanelik alanı da tamamladığımızda Elbistan’da bilhassa insanlarımızın kalıcı konutları yapılana kadar daha konforlu bir geçici konut imkânına kavuşmuş olmalarını sağlayacağız. Hedefimiz bayramdan önce insanlarımızı oraya yerleştirip daha huzurlu bir bayram hep beraber orada geçirmek" diye konuştu.

Duygusal olarak etkilendiği an

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, deprem bölgesinde yüzlerce, binlerce, on binlerce hikâyeye tanık olduklarını ifade ederek "Çok enteresan şeylerle karşılaştık. Kimisi enkaz başında bekliyor, kimisi cenazesini bekliyor, kimisi enkazdan bir akrabasının canlı bir şekilde çıkarılması için mücadele ediyordu. Bir hafta on gün sonra artık insanlar evlerindeki bir takım kıymetli eşyaları almak için mücadele ediyordu. Bir gün kriz merkezinin olduğu okulun bahçesinde uzakta bir vatandaş gördüm gözüm ilişti. Talebi yoktu öyle duruyordu. Yanına gittim, tanıştık. ’Ne bekliyorsun burada? nedir talebin?’ dedim. Bana ’Evimiz ağır hasarlı, evimizin içerisine giremiyoruz ama benim girmem lazım’ dedi. Kendisine ’Nasıl olacak içerde güvenlik problemi var’ deyince bana ’Benim orada bir hasta yatağı var, oğlum 37 yaşında yatalak hasta yatağını zar zor almıştık, zaten orada kaldı görüyorum. Onu oradan almam lazım, alamıyorum buna bu konuda yardımcı olabilir misin ?’ deyince onu oradan almamız söz konusu değildi ama Trabzon’dan oraya bir hasta yatağı gönderdik. Herkesin farklı bir hikayesi var bölgede. O ağabeyimizin de en büyük arzusu engelli evladına, bir hasta yatağı temin etmekti. Bölgedeki bütün mağduriyetlerin giderilmesi adına hakikaten çok büyük bir mücadele veriliyor" ifadelerini kullandı.