Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) Dirençlilik Forumu ve Yönetim Kurulu Toplantısı çerçevesinde ’Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’ imzalandı. ’Dirençli MEWA’ vizyonuyla bir araya gelen kent liderleri tarafından kabul edilen deklarasyona ilk imzayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde toplanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Dirençlilik Forumu ve Yönetim Kurulu Toplantısı yoğun ilgi görürken, toplantı çerçevesinde Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu imzalandı. Küresel gündemler, afet yönetimi, afet risk yönetişimi, sosyal dirençlilik, kolektif faaliyetler, kültürel mirasın korunması, politika oluşturma ve veri toplama dâhil kent dirençliliğini tüm yönleriyle ele alan Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nda ’Dirençli MEWA’ vizyonuyla bir araya gelen kent liderleri tarafından kabul edildi.

"Aynı hedefe yönelik çalışmalıyız"

İmza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nda, Dirençli MEWA vizyonuyla bir araya gelen kent liderleri olarak önemli gündem maddelerimizden biri de Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’nu kabul etmek oldu. Bu deklarasyon, afet riskini azaltma, acil müdahale ve toparlanma planlarını içeren geniş bir afet dirençliliği stratejisine olan ihtiyacı vurguluyor. Ayrıca, değişen şartlara uyum sağlayabilen, kanıta dayalı ve dirençli kentler inşa etmenin önemine de ışık tutuyor. Bu önemli adımı atmamızın yanı sıra, Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’nun etkisini daha da genişletmek için bütün kent liderlerini de bu inisiyatifin bir parçası olmaya davet ediyorum. Hepimizin aynı hedefe yönelik çalışması, kentlerimizin dirençliliğini artırabilir ve toplumlarımız için çok daha güvenli bir gelecek sağlayabilir" dedi.

"Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’nun kabul edilmesiyle, örnek olacak dirençli kentler inşa edilebilecek ve gelecek nesillerimize daha sürdürülebilir bir miras bırakmış olacağız" diyen Başkan Zorluoğlu, "Deklarasyon metni üzerinde özveri ile çalışan UCLG-MEWA ekibine de teşekkürlerimizi sunuyor, Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’nun asıl amacına ulaşmasını temenni ediyorum. Ayrıca UCLG Dünya Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltılma Kuruluşuna deklarasyon hazırlama sürecinde gösterdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Trabzon ismini taşıması onur verici"

Ulusal ve uluslararası alanda geçerli bir deklarasyona hep beraber imza attıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Şehrimizin ismini taşıması hasebiyle de bizim için ayrıca çok kıymetli ve onur verici bir deklarasyon oldu. İnşallah bu politika belgesini belediyelerimizde, mahalli idareler birliklerimizde gündeme getirerek, şehirlerin dirençliliklerin artırılması noktasında inisiyatif almaları ve gerekli planlamaları yapmalarını da kolaylaştırmış olacağız. Bu düşüncelerle deklarasyonun hem şehirlerimiz hem ülkelerimiz ve kuruluşumuz UCLG-MEWA için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun açıklamalarının ardından toplantıya katılan kent liderleri tarafından Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu imzalandı. Deklarasyona ilk imzayı Başkan Zorluoğlu attı.