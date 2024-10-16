Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 27 Ekim’de yapılacak Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlık seçiminde adaylık sürecini ve projelerini İHA’ya anlattı. Öksüz, seçimi kazanması halinde projelerinin hazır olduğunu sadece hayata geçirmek için başkanlığı kazanması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, 27 Ekim Pazar günü yapılacak Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu. İHA’ya konuşan Öksüz, uzun soluklu bir yolda çalışma yaptıklarını dile getirdi. İsmail Turgut Öksüz, “27 Ekim’de Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlık seçimimiz var. Daha önce hiç değinmediğim bir konuya değineceğim. Bir önceki dönemde bana, ‘Gel kardeşim bu Trabzonluları bölme, bir sonraki dönemde ben aday olmayacağım. Sonraki seçimde sen aday ol, benim de şahsımın bir oyu var. Onu da bir sonraki seçimde sana vereceğim’ diyen başkanıma sesleniyorum. O gün ben de sizlerin samimiyetine güvenerek aday değilim dedim. Kıymetli büyüğümüze yapmış olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Trabzonluların birlik ve beraberliklerine vereceği desteği bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Başka adaylar çıkmasın diye aday olduğunu duydum. Son anda da çekileceğine inanıyorum” diyen Öksüz, “Trabzonlular bölünmesin diye böyle bir şey yaptıysa kendine saygı duyuyorum ve alkışlıyorum. Müsaade et bize, bizler genç kardeşin olarak bu bayrağı devralalım. Sizler bizim abilerimiz olarak, sizlerin tecrübelerinizden yararlanalım. El birliğiyle Trabzon’u beraber daha yukarılara taşıyalım” şeklinde konuştu.

Öksüz, tüm planlarının seçimi kazanmak üzerine yaptığını ve bu projelerinde hayali değil, hayata geçirilecek projeleri olduğunu ve seçimden umutlu olduğunu ifade etti.

Yapamayacağı hiçbir projeyi lansmana dahil etmediğini belirten Öksüz, “Bu projelerimizin uzun zamandır hazırlığı içindeydik. Hatta burada olmayan projelerimizde var. Bunların hayata geçirdiğimizde Trabzonluların gücünü herkes görecek. Benim en büyük destekçim gençler. O gençlerin sözlerine istinaden söz veriyorum. Verdiğim vaatlerin yüzde yüzünü yapacağım. Bu seçimi kazandığımız günün ertesi günü bu işlere koyulacağız. Kimse farklı bir şey zannetmesin, bu projeler bizde hazır. Sadece başlama vuruşunu şimdi yaptık. 27 Ekim’de inşallah bayrağı devralacağız. Ondan sonrada işe koyulacağız. Buraya gelen ve katılan herkese sevgi, saygı ve hürmet ediyorum” cümlelerine yer verdi. İsmail Turgut Öksüz, “Teşkilat Başkanı İdris Türk’e sesleniyorum. Bana söz verdiğiniz, seçimlere 15 gün kala size bütün derneklerin bilgilerini vereceğim dediniz. Ancak oyalama taktiği ile vermediniz. Seçimleri 10 gün kaldı. Ben de kanun yoluna müracaat ettim” diyerek bu gibi hareketlerin kimseye puan getirmeyeceğine dikkat çekti.