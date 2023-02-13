Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon’da misafir edilen depremzedelere “hoş geldiniz” ziyaretinde bulundu. Deprem mağdurlarını ağırlayan otelleri ziyaret eden ve hepsiyle tek tek ilgilenen Ustaoğlu ve Ataman, “Şehrimize hoş geldiniz. Her zaman yanınızdayız. Başımızın üzerinde yeriniz var” ifadelerini kullandılar.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon’da misafir edilen depremzedelere “hoş geldiniz” ziyaretinde bulundu. Deprem mağdurlarını ağırlayan otelleri ziyaret eden ve hepsiyle tek tek ilgilenen Ustaoğlu ve Ataman, “Şehrimize hoş geldiniz. Her zaman yanınızdayız. Başımızın üzerinde yeriniz var” ifadelerini kullandılar.

Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından AFAD koordinasyonunda Trabzon’a gelen yaklaşık 2.500 kişiye kucak açtı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, çeşitli otellerde misafir edilen deprem mağdurlarını ziyaret ederek hal hatırlarını sordu. Gördükleri ilgiden memnuniyet duyan depremzedelerden bazıları Başkan Vekili Atilla Ataman’a sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Vali Ustaoğlu ve Başkan Vekili Ataman, tüm günlerini Trabzon’a gelen depremzedelere ayırdı. İlk olarak 5 yıldızlı Panagia Premier Otel’de konaklayan depremzelerle bir araya gelen Vali Ustaoğlu ve Başkan Vekili Ataman, 7’den 70’e herkesle ayrı ayrı ilgilendiler.

Panagia Otel’de adeta küçük bir çocuk parkı şeklinde oluşturulan çocuk oyun alanını da ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, sohbet ettiği miniklere çeşitli hediyeler takdim etti. Hatay’dan Trabzon’a geldiği gün Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nu görmek isteyen ve otel görevlileri tarafından isteği yerine getirilen Çağdaş Ceylan’a bir müjde de Başkan Vekili Ataman verdi. Ataman, Çağdaş’ı özel davetlisi olarak Trabzonspor-Basel maçına davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ataman, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, Trabzon halkının depremzedelere kucak açtığını belirterek, “Bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Trabzon halkı, ‘Evimiz, Evinizdir’ kampanyası çerçevesinde bütün depremzedelere kucak açtı. Allah hepsinden razı olsun. Bu şehrin bir evladı olmaktan iftihar ediyorum. Valiliğimizin koordinasyonunda yardımlar oluk oluk akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu, ekibimizle beraber deprem bölgesinde. Trabzon’da 3-4 noktada bağışları toplayıp deprem noktasına gönderiyoruz” dedi.

“Misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var” diyen Başkan Vekili Ataman, “Sadece Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi’ne (TİKOM) şu ana kadar ‘yanımızda, evimizde depremzedeleri ağırlamak istiyoruz’ diye müracaat edebilenlerin sayısı 442. Herkes misafir bekliyor. Herkes ne yapabilirimin derdine düşmüş durumda” şeklinde konuştu.

Trabzon’dan yapılan yardımlarla ilgili de çağrıda bulunan Ataman, “Yardım paketleri Ramazan paketi şeklinde tasnif edilmiş olarak getirilirse, elbiseler kullanılmadık ve yeni olursa hem burada hem de yardımların gönderildiği deprem bölgesinde dağıtımı daha kolay olur. Yine seyyar tuvalet ve çadır ihtiyacı var. Çadırları buradan temin ediyoruz. Hava şartları zorlu. Yakacak, odun vs. önemli ihtiyaçlar. Gönderebildiğimiz kadar gönderelim” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Türkiye’nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Milletimizin birliği, kardeşliği, dayanışması ile her zaman olduğu gibi bu felaketin de üstesinden hep beraber geleceğiz. Trabzon olarak biz depremin ilk anından itibaren, yoğun şekilde kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız, halkımız ve odalarımızla seferberlik örneği gösterdik. Özellikle ilk andan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızın özellikle iş makineleri, arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Şu an itibarıyla 3 binin üzerinde personelimiz, 450 iş makinesi ve araçlarımızla bölgede faaliyet gösteren ekiplerimiz mevcut” dedi.

Trabzon’un yardım seferberliğinde örnek olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, “Trabzon olarak da bunu çok güzel şekilde gösterdik. Şu anda 290 üzerinde tır ile yine onlarca kamyon ile toplamda 450’yi geçecek TIR ve kamyonlarla yardımların bölgeyi ulaştırılması devam ediyor. Okullarımızda seri soba üretimi yapılıyor. Gıdasından, giyeceğine her türlü malzemeye ihtiyaç olduğunu görüyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Depremzedelerin, hem bilinmesi, hem de kayıt altına alınması için muhtarlarımıza bilgi paylaşımı yaptık. Evlerinde misafir edilen depremzedeleri kayıt altına alıyoruz. Evlerde, otellerde, apartlarla misafir edilenlerle birlikte sayı 2500’ü geçti. Biz yine çağrımızı yapıyoruz, kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın kabulüne hazır. Onları sıcak ortamlarla buluşturmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Beşirli’deki Afet Koordinasyon Merkezi’ne giderek depremin 8. gününde de yardımları organize eden Büyükşehir personeli ve gönüllere kolay gelsin dileklerini iletti. Ataman daha sonra merkezin içerisinde açılan mağazayı ziyaret etti. Trabzon’a gelen depremzedeler ihtiyaçları doğrultusunda kıyafet ve ayakkabılarını açılan mağazadan ücretsiz olarak temin edebiliyor.