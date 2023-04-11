Yakalandığı ALS hastalığı sonrasında hayatını kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından İskenderpaşa Camii’ne getirilen Adanur’un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Adanur’un kader birliği yaptıkları bir kardeşi olduğunu belirterek "Bitlis Valisi iken kendisiyle tanıştım ve aynı zamanda orada kayyum olarak da görev yapıyordum. Ahmet kardeşim de o dönem kayyumlardan sorumlu koordinasyondan sorumlu daire başkanı olarak görev yapıyordu. O sakin kişiliği ile, o naifliği ile gerçekten hepimizin üzerinde iz bırakan çok kıymetli bir kardeşimizdi" dedi.

Törende genel sekreterliğini yapan Adanur’u çok erken yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Gerçekten çok genç yaşta memlekete ve millete çok önemli hizmetler yapabilecek donanımda ve kapasitede olan bir kardeşimizi kaybettik. Ahmet’in ismini ilk kez Elazığ’da Vali olarak görev yaparken duymuştum. O zaman o Cizre’de kaymakamdı. Halkla çok iyi diyalog kurabilen herkesle barışık, bir taraftan da terörle mücadelede çok iyi cesaret gösteren bir mülki idare amiri olarak duymuştuk. Daha sonra Van’da iken o da Ankara’da Bakanlık’ta daire başkanıyken o zaman Bakan Yardımcımız ile beraber Van’a gelmişlerdi. İlk kez Ahmet’i orada tanıdım. Trabzon’a Belediye Başkanı olduktan sonra da hiç düşünmeden kendisine teklif yaptım ve hiç düşünmeden sağolsun Trabzon’a koşa koşa geldi" ifadelerini kullandı.