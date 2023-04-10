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Trabzon’un Yomra ilçesi doğumlu olan Adanur, Samsun’un Bafra ilçesinde kaymakamlık yaparken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olarak atanmıştı. Ahmet Adanur’un cenazesinin 11 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atapark’taki Büyükşehir Belediye binası önünde düzenlenecek törenin ardından, İskenderpaşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Bir süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur hayatını kaybetti.

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