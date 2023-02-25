Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremin hemen ardından Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş’ta 20 gündür etkin çalışma yürütüyor. Kardeş şehir Kahramanmaraş’ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan’ın yaralarını sarmak için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Zorluoğlu, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, depremin hemen ardından Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş’ta 20 gündür etkin çalışma yürütüyor. Kardeş şehir Kahramanmaraş’ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan’ın yaralarını sarmak için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber eden Başkan Zorluoğlu, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarıyla da yakından ilgileniyor.

6 Şubat Pazartesi sabahı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin üzerinden 20 gün geçti. Depremin hemen ardından Valilik ve Belediye Başkanlığı tecrübesi nedeniyle depremin merkezi Kahramanmaraş’ta Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, o gün bugündür ekibiyle birlikte bölgede etkin çalışma yürütüyor.

Kardeş şehir Kahramanmaraş’ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan’ın günlük yaşam koşullarını sağlamak için Büyükşehir’in tüm imkânlarını seferber eden Başkan Zorluoğlu, Trabzon’dan bölgeye giden gazetecilere yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Zorluoğlu ve gazeteciler daha sonra yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tüm güçleriyle Elbistan’da çalıştıklarını belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu manada çok sayıda aracımız ve personelimiz burada. Elbistan’da tabiri caizse şantiye kurduk. Çalışan personelimizin insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için epey bir çalışma yürüttük. Şu anda iyi bir noktaya geldik. TRABİTAŞ üzerinden güzel bir yemekhane kurduk. Personelimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bir takım konaklama yerleri oluşturduk. Temel insani ihtiyaçlar anlamında da burayı organize ettik. Ekiplerimiz akşam geç saatlere kadar çalışıyorlar ama akşam geldiklerinde deprem şartlarında biraz dinlenebilecekleri konforlu bir alana kavuşmuş olduk. Depremin en başından beri ihtiyaçlar öncelikler değişiyor. İlk geldiğimizde ağırlıklı olarak arama kurtarma faaliyetleri öncelikliydi. Bu manada Trabzon itfaiyesinin yetişmiş arama kurtarma personeli Maraş’ta, Adıyaman’da ve Hatay’da çok önemli görevler ifa ettiler. Çok can kurtardılar, çok yaralı çıkardılar. Her birine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

"Geldiğimizde Elbistan mahşer yeri gibiydi"

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma faaliyeti ile birlikte çadırların kurulması, depolara gıdaların alınması ve dağıtımı hususunda da Trabzon ekiplerinin önemli bir mesai harcadığını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Ben de şahsen sadece bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, aynı zamanda daha önce Bingöl depreminde de görev yapmış bir deprem yöneticisi, bir Vali olarak da burada sistemlerin oluşturulması ve işler hale getirilmesi noktasında çok mesai harcadım. İlk geldiğimizde gıda sevkiyatları konusunda personelimiz gönüllülerle birlikte çok önemli çalışmalar yaptılar. Geldiğimizde Elbistan mahşer yeri gibiydi. İnsanlar buradan çıkmaya, ayrılmaya çalışıyordu. Araç bulabilenler, bulamayanlar vardı. Terminale Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanımız Özgür Kara’yı görevlendirdim. O da orada ekibiyle birlikte çalışarak 4 gün içerisinde 14 bine yakın insanı buradan başka illere gönderdik. Hemen akabinde şehrin temizliği, hijyen konusu gündeme geldi. Onun başına da İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal’ı verdik. Halen o görevi sürdürüyor. 224 personel, 50’nin üzerinde çöp kamyonu ve benzeri araçlarla beraber hem şehirde hem kırsal mahallelerde çöp toplama ve temizlik faaliyetlerini yürütüyorlar. 30 kişilik bir ekibimiz gece de çalışıyor. Çöp kamyonlarını Trabzon başta olmak üzere farklı ilçelerden temin ettik. Buranın araçlarını da devreye soktuk. Birisi Büyükşehir Belediyemizin diğerleri farklı illerden olmak üzere 4 tane de ilaçlama ekibi var burada. Çöp alanlarını, insanların yoğun olarak yaşadığı bazı bölgeleri periyodik olarak ilaçlama noktasında da gereken çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

"342 enkazın 180’e yakını kaldırıldı"

“İlk etapta depremin doğrudan enkaz haline getirdiği 342 enkaz var" diyen Zorluoğlu "Trabzon ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile diğer kamu kurumlarının araçları ile oraların enkazlarının kaldırılma sürecini başlattık. Şu ana kadar 180’e yakını kaldırıldı. Pazartesi, salı gününe kadar 342 enkazın tamamını kaldırmayı hedefliyoruz. Trabzon olarak yürüttüğümüz bir başka faaliyet de burada acil yıkılması gereken binalar var. Güvenlik anlamında yaya ve araç trafiğini tehdit eden yola doğru eğilmiş binalar var. 90 tanesi belirlendi. Onların ihale ve askı süreçleri tamamlandı. Onun başında da Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanımız Vural Fettahoğlu Bey var. O da çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta 90 bina yıkılacak. 5 gün içinde tamamlanmış olacak. O şekilde 300’e yakın bina var. Enkaz haline getirilmesi çalışmasını koordine etmeye devam edeceğiz. Artık altyapılarına başladık. İçme suyu, kanalizasyon ve elektrik sürecini başlattık. Bir taraftan konteyner geliyor, onları yerleştiriyoruz, bağlantılarını yapıyoruz. Buradaki vatandaşlarımızı daha rahat edebilecekleri yaşam alanlarına 20-25 gün içinde aşamalı olarak almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Burada 4 bin konteyner kuracağız"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistan’da MÜSİAD iş birliğiyle 4 bin konteyner kuracaklarını belirten Zorluoğlu "10 binin üzerinde depremzede kardeşimiz konaklama ihtiyacı bulacak. Gelecek kış da burada geçecek. O yüzden altyapısıyla, üst yapısıyla çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımız yavaş yavaş geriye dönüyor. Orta büyüklükte bir mahalleye dönüşecek. Bu altyapı işi inşallah 10 güne tamamlanacak. 15-20 günde de konteynerler yerleştirilecek. Sosyal alanlar, oyun alanları var. Aş evi kurulacak burada. Lokasyon olarak iyi bir yer seçtik. Kapalı spor salonu ve okul var çevrede. Geçici barınma yeri. Nihai hedefimiz, binası yıkılan, hasar gören insanlara bir an evvel kalıcı konutlarını da teslim etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli iradesi var. Zemin etütlerine başlandı. 1 yıllık süre içinde Elbistan’da da insanlar kalıcı konutlarına geçecekler. Elbistan’da hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok büyük destek görüyoruz. Buradaki insanlar da devletin kurumlarının elinden gelen gayreti gösterdiğine şahit oluyorlar ve bundan mutlu oluyorlar. Vatandaşlarımızın bizlere teşekkürleri ve sokaklarda bizlere sarılmaları bizim de motivasyonumuzu hakikaten çok artırıyor. İnşallah kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek 11 ilimizin tamamında kısa süre içerisinde çok daha iyi bir noktaya geleceğiz ve depremin yaralarını hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.