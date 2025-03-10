Trabzon-Bayburt karayolu Tilkibeli mevkiinde bugün sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol karın temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 05.30 sıralarında Trabzon’un Araklı ilçesi sınırları içerisindeki Tilkibeli mevkiinde karayoluna çığ düştü. Karların bölgede erimeye başlaması ile birlikte yaşanan çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda araç kuyrukları oluştu. Yoldaki kar kütlesi yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından temizlenirken, sürücülerden bölgede çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle dikkatli olmaları istendi.