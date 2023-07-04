Açıldığı günden beri yoğun ilgi gören Trabzon Akvaryum Kurban Bayramı’nda özellikle de çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yaz tatilinde ebeveynler çocuklarını Trabzon Akvaryum’a getirerek, deniz canlılarıyla ilgili farkındalıklarını pekiştirirken, belgesellerde gördükleri deniz canlılarını ilk kez yakından görme fırsatı yakalayan çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2022 yılı 19 Mayıs tarihinde açılan Trabzon Akvaryumunu bugüne kadar 306 bin 4 yerli, 46 bin 366 yabancı olmak üzere toplamda 352 bin 370 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, sivil toplum örgütlerinin, turizm turlarının, okulların ve kulüplerin toplu olarak Trabzon Akvaryum’a gezi programı düzenlediğini vurguladı.

Trabzon Akvaryum’un ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Başkan Genç, “Trabzon Akvaryum açıldığı günden itibaren öngörülerimizin ötesinde bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Bu turizm sezonunda da hem yerli hem de yabancı olmak üzere yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Bayram tatillerinde daha çok ilgi çekiyor. Şehrimize önemli bir turizm destinasyonu kazandırdık. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi ilerleyen yıllarda turistlerin uğramadan şehrimizden ayrılmayacağı bir destinasyon alanı olacak. Gelecekten oldukça umutluyuz. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryum’a olağanüstü bir ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar. Bu anlamda çocukların gözbebeği olduğunu söyleyebiliriz. Deniz şehri Trabzon’u böyle bir projeyle buluşturduğumuz için oldukça mutlu ve memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Deniz kentiyiz ama birkaç deniz canlısı dışında hiçbir deniz canlısını tanımıyoruz. Oysaki denizlerde balıklar dışında yaşayan birçok su canlısı var. Burayı ziyaret edenler kişiler de bu canlıları yakından tanıma ve görme fırsatı buluyor” dedi.

Trabzon Akvaryum’un turizm için çok önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Başkan Genç, “Turizmle ilgili şehrimizde farkındalık oluşturacak bu tip projelere ihtiyacımız var. İnşallah turizm çeşitliliği oluşturacak bu tip projelerimizin sayısı artar. Şehrimiz için çok önemli bir kazanım olduğunu bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. Yoğun rağbet gören Boztepe Seyir Terasımız ve Trabzon Akvaryum projelerimiz gerçekten turizm çeşitliliği oluşturarak şehrimizin turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşıyor” şeklinde konuştu.

5 binden fazla deniz canlısı var

Ortahisar Belediyesi’nin Zağnos ile Tabakhane vadileri arasında bulunan Trabzon Kalesi’nin hemen altında inşa ettiği ‘Trabzon Akvaryum’ 80 farklı türde, yaklaşık 5000’den fazla deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Su altı dünyasının gizemlerini keşfetmek, deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etmek isteyenler için tasarlanan ve toplamda 300 metrelik bir gezi yoluna sahip Tünel Akvaryum ziyaretçiler için birbirinden ilginç temalar sunuyor. Trabzon Akvaryum’da dünya denizlerinden ilham alınan 61 farklı tematik akvaryum ile 22 metrelik uzunluğuyla, baş döndürücü bir görsellik sunan ‘Tünel Akvaryum’ bölümü yer alıyor. Ziyaretçiler en çok sürüngen, köpekbalığı, vatoz, pirana ve timsahın bulunduğu bölümlere ilgi gösteriyor.