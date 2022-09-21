Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı için bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, TR82 Bölgesi’nde Ajans desteğiyle hayata geçirilen ve hazırlık çalışmaları yapılan projeleri görüştü.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı için bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, TR82 Bölgesi’nde Ajans desteğiyle hayata geçirilen ve hazırlık çalışmaları yapılan projeleri görüştü.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı, Sinop’ta gerçekleştirildi. Yönetim Kurul Başkanı Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, TR82 Bölgesi’nde KUZKA desteğiyle hayata geçirilen Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi ile 2022 yılında yapılacak Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu, Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) çerçevesinde uygulanacak TR82 Bölgesi Tarımsal Kalkınma Projesi, TR82 Bölgesi Kırsal Turizm Projesi ve 2023 Yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlık çalışmalarını görüştü.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu’nda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri Kastamonu Valisi Avni Çakırı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, Çankırı TSO Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop TSO Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile ilgili personel katıldı.

Gündemde TR82 projeleri ele alındı

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in Ajans çalışmaları ile KUZKA desteğiyle hayata geçirilen Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi ve 2022 yılında yapılması planlanan Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu’na ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından diğer gündem maddelerine geçildi. Görüşmede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) çerçevesinde uygulanacak TR82 Bölgesi Tarımsal Kalkınma Projesi, TR82 Bölgesi Kırsal Turizm Projesi ile 2023 Yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlıkları çalışmalarının görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla sona erdi.