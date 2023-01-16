Türkiye’nin ilk yerli ve milli ahşap paleti olan TR-PAL’in tanıtım toplantısı Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) ev sahipliğinde, palet üreten firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda PALDER üyesi ahşap palet üreticileri ve firma temsilcileri sistemin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli ahşap paleti olan TR-PAL’in tanıtım toplantısı Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) ev sahipliğinde, palet üreten firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda PALDER üyesi ahşap palet üreticileri ve firma temsilcileri sistemin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

“Türkiye’nin Gururu Olacak”

Tanıtım toplantısında konuşan TSE Muayene ve Gözetim Merkez Başkanı Cengiz Gören, PALDER’in Türkiye’nin ilk yerli ve milli ahşap paleti olan TR-PAL’in marka kullanım hakkını TSE’ye devrettiğini belirtti. TR-PAL’ın tanıtımına yönelik toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyleyen Gören, “TR-PAL markalı sağlam, güvenli, takip edilebilir, uluslararası tanınırlığı olan ahşap paletlerin, lisanslandırılması ve uygunluk kontrolleri Enstitümüz tarafından yapılmaktadır. TR-PAL markasıyla ahşap palet üretilebilmesi için Enstitümüzden lisans alınması gerekmektedir. Enstitü olarak lisanslama ve sertifikalandırma süreçlerinde aynı zamanda siz değerli üreticilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ayrıca PALDER üyesi olan firmalarımıza gerek lisanslama gerekse sertifikalandırma aşamalarında özel indirim uyguluyoruz. Bu kararımız Ülkemize, Enstitümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Üretim şartlarını anlattı

TSE Yurt İçi Gözetim Müdürü Fatih Taşkın da TR-PAL üretmek isteyen firmaların sağlaması gereken asgari şartlar ve denetimlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi verdi. Taşkın, haksız rekabetin önüne geçmek için üretilen paletlerin üzerine karekodlu etiketlerin ekleneceğini belirtti. Uygunsuz ve lisans dışı üretim yaptığı tespit edilen firmalar için cezai müeyyideler uygulanacağını söyleyen Taşkın, “Üretim yapmak isteyen firmalarımızın kapalı stok, açık stok, kapalı sevkiyat alanı, otomatik palet çakma makinesine ve ısıl işlem fırınına bakıyoruz. Şartlarımızı sağlayan firmalarımıza başvuru yapmaları halinde, kontrollerini yaptıktan sonra üretim izni vereceğiz. Sonrasında şok denetimler yaparak, ürünün standartlara uygun olup olmadığı yönünde kontroller gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Türkiye yüzyılına armağan ettik”

PALDER Başkanı Hikmet Yörür de, çok verimli toplantı yapıldığını belirterek TSE yetkililerine teşekkür etti. 3 yıl önce Türkiye’nin ilk yerli ve milli ahşap paletini üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Yörür, “Zor bir süreçti. Moralimizi bozanlar, bu işi başaramayacağımızı söyleyenler oldu. Hiçbirine aldırmadan önce TR-PAL markasını tescilledik. Ardından TSE ile görüşüp bu markaya sahip çıkmalarını istedik. Markamızın kullanım hakkını ücretsiz olarak TSE’ye devrettik. TSE de sektör taleplerini dinledi ve bugün ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Tüm dünyada geçerli standartlara sahip olan bu ahşap paletleri üreterek ülkemize kazandırmak için PALDER üyeleri olarak biz hazırız. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, bizleri yüreklendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, TSE Başkanlığı’na ve tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.