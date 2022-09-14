Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TPAO tarafından bir ilkokulda yapımı tamamlanan Z-Kütüphanesi, zeka ve drama odası ile öğretmenler odası hizmete açılırken, öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde TPAO tarafından bir ilkokulda yapımı tamamlanan Z-Kütüphanesi, zeka ve drama odası ile öğretmenler odası hizmete açılırken, öğrencilere de çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Filyos beldesinde bulunan Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in katkılarıyla yapımı tamamlanan Z-Kütüphanesi, zeka ve drama odası ile öğretmenler odası açılarak, öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Okulu gezen, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin yaptığı konuşmada, “Bugün burada sizlerle birarada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepinize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili çocuklarımız bugün sizinle aynı zamanda küçük bir açılış için biraraya geldik. Üstlenmekten büyük gurur duyduğumuz Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde birlikte çalıştığımız firmamızın desteğiyle Zübeyde Hanım İlkokulunun kütüphanesi, drama sınıfı ve öğretmenler odasını yeniledik. Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz güle güle iyi günlerde kullansınlar. Sevgili çocuklar, ülkemizin aydınlık geleceğini siz şekillendireceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz. Ancak sizin de yapmanız gereken derslerinize çok iyi çalışmak, okumak, araştırmak ve ülkemizin tarihini çok iyi öğrenmek. Sevgili çocuklarımız, sizler kökleri şanlı bir geçmişe, dalları ise aydınlık geleceğe uzanan bir milletin evlatlarısınız. Ben ülkemizin geleceğinin emin ellerde olacağına inanıyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımıza derslerinde başarılar diliyor ve gözlerinden öpüyorum” dedi.

Konuşmanın ardından zeka ve drama odasının açılış kurdelesi kesildi. Törende Çaycuma Kaymakamı Göze tarafından TPAO Genel Müdürü Bilgin’e de plaket takdim edildi. Hediye edilen okul çantasında ise çocuklar Melih Han Bilgin’in şu notuyla karşılaştı:

“Milletimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyacak ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasını sağlayacak olan siz sevgili öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. Sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak görevidir. Hazırladığımız bu hediyenin sizlere yeni başarılar getirmesi dileğiyle. Enerjiniz yüksek, geleceğiniz ışıltılı olsun.”

Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Limanı’nda bulunan TPAO’nun bölgeye yapacağı yatırımların devam edeceği belirtildi. Programa Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, Schlumberger Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü, Schlumberger İnsan Kaynak Müdürü Yashar Azimov, Schlumberger Tedarik Zinciri Müdürü Ruslan Bashaliyev, Okul Müdürü Kıvılcım Gökgöz katıldı.