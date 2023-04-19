Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, TPAO’nun Zonguldak’a sağlık alanında yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Başkan Alan, dünyada son teknolojili cihazlarla donatılan 24 kişilik diyaliz ünitesinin vatandaşlara hizmet vereceği müjdesini açıkladı.

Zonguldak’ta hayata geçirilen 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’ne TPAO’nun yatırımları sürüyor. Bir süre önce hayata geçirilen Yanık Ünitesi’nin yanı sıra şimdi de 24 kişilik diyaliz ünitesinin ekipmanları tamamlanarak hastane yönetimine teslim edildi. Diyaliz ünitesinin son model cihazlarla birlikte kurularak teslim edildiği müjdesini de açıklayan Başkan Ömer Selim Alan şöyle dedi:

"Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimimiz Hasan Bey’i ziyaret etmiştik. Orada on yataklı, tam tesisatlı bir yanık ünitesi daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Zonguldak’ımıza, insanımıza armağan edilmişti. Gerçekten muazzam bir şey. Teşekkür ediyoruz tekrar. O gün bir müjdeden bahsetmiştim. Sabah başhekim beyle bir daha görüştük. 24 kişilik diyaliz ünitemiz. Yatağıyla, sandalyesiyle, EKG cihazıyla, defibrilatörüyle son model diyaliz makineleriyle beraber teslim edildi. Bu tabii ki çok değerli. Haftada düzenli olarak iki üç kere diyalize giren hemşehrilerimiz var. Onların sağlığı için, yaşama tutunması için çok değerli, büyük bir destek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere tüm sağlık ekibine, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Emeği geçen kim varsa gerçekten hem şahsım adına hem de şehrim adına teşekkür ediyorum. Bir hekim olarak bunları duymak gerçekten sevindirici. Teknik olarak şöyle bir şey söyleyeyim; inanın yani o marka model diyaliz üniteleri şu an dünya üzerindeki en son teknoloji. İnanın çoğu özel hastanede bile olmayan teknolojide ürünler. Bunları Zonguldak halkımıza, Zonguldak’taki şifa bekleyen insanlarımıza armağan ettiği için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdiden de bütün İslam aleminin, Zonguldaklı hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle ulaşmayı nasip etsin diyorum. Altını çizerek tekrar bütün hemşehrilerimizi yarın gönül soframızda, Cumhurbaşkanımızla birlikte hem iftar açmaya hem de akabinde 20.23’teki büyük güne, büyük açılışa davet ediyoruz."