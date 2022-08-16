YÖK, TP-OTC ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programları daha ilk yılında yüzde yüz doluluk başarısı elde etti.

YÖK, TP-OTC ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereğince Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda açılan Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programları daha ilk yılında yüzde yüz doluluk başarısı elde etti.

2022 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim ön lisans programları çerçevesinde ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu’ndaki söz konusu iki bölüm, en yüksek TYT 398 ve TYT 452 puan ile öğrenci alarak bölge üniversiteleri arasında adeta bir rekora imza attı.

2 Kasım 2001 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan ve 2002- 2003 eğitim öğretim döneminde ilk faaliyetlerine 2 program ve 4 öğretim elemanıyla başlayan, bugün ise geldiği noktada toplam 13 programa ulaşan Çaycuma Meslek Yüksekokulu, sürekli büyümeyi hedefleyen vizyonunu bu sabah açıklanan 2022 YKS sonuçlarında da gözler önüne serdi.

Elde edilen verilere göre toplam 710 öğrenci alarak doluluk oranını yüzde yüze taşıyan Meslek Yüksekokulu, özellikle TYT 432 puan ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programına, TYT 452 puanla da Açık Deniz Sondaj Teknolojisi programına öğrenci alarak, ön lisans programları içindeki çıtayı önemli bir farkla yükseltti.